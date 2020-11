Ah se Diego avesse visto un napoletano segnare contro la Juve !

Che cosa è il calcio. È imprevedibilità, è Letizia. Ed è tutto quello che era nelle corde e nei piedi del più forte giocatore di tutti i tempi, Maradona. Se avesse visto segnare, ma adesso nel regno dei cieli lo avrà visto sicuramente, segnare un napoletano doc come Letizia sarebbe stato orgoglioso di questo terzino che con un bel diagonale ha raddrizzato la partita al Benevento e rallegrato il D1os del calcio di tutti i tempi- La cronaca vede una partita equilibrata perché la Juve senza Ronaldo è una squadra di medio bassa classifica ormai usurata dalla vecchiaia di alcuni elementi e neanche l’avvento di Pirlo ha dato la sterzata giusta. Il Benevento dal canto suo cerca di amministrare la partita senza aprirsi al contropiede bianconero. Lo fa con sagacia tattica bloccando le line di passaggio. Al 20’ però il Benevento sfiora il goal con un tiro di Barba che fa anche il contropelo al palo. Al 10’ applausi da tutti per omaggiare re Diego. Nell’ unica azione di contropiede la Juve segna. Lancio di Chiesa che pesca Morata che segna. Al 35’ sfiora il goal di testa Lapadula da pochi passi. Prima dell’intervallo c’è la sorpresa. Schiattarella tira ed il portiere bianconero respinge in angolo. Su azione seguente il pallone arriva a Letizia che con un bel diagonale indovina l’angolo giusto. 1-1 Diego dall’alto dei cieli avrà sicuramente sfoderato un sorriso di vera letizia. Nel secondo tempo per 30’ la noia la fa da padrona, Al 80’ tiro di Sau respinto da De Light. L’ultima azione è di Dybala ma da lassù Diego aiuta il Benevento e Montipò respinge. Finisce 1-1 La Juve senza Ronaldo non vince e a Benevento c’è una letizia tutta napoletana e anche argentina.