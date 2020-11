Agropoli, se doveste ritrovare una borsa nera… L’appello della collega Simona Mazzeo

“Se doveste ritrovare una borsa nera per strada per cortesia portatela ai carabinieri.

Oggi mi è stata rubata e dentro avevo portafogli con soldi, documenti, tesserino iscrizione albo avvocati, tesserino iscrizione ordine giornalisti, carte, patente oltre a tutto il resto.

Un’esperienza terribile che non auguro a nessuno.

È accaduto ad Agropoli, Trentova.

Avevo portato le bambine a giocare sulla sabbia prima del lockdown che scatterà domani. E avevo nascosto la borsa sotto al sedile per evitare di tenerla in spiaggia. In 20 minuti hanno rotto il vetro e trovato la borsa.

Credo fossero appostati. O comunque degli abitudinari di questo genere di furti.

A terra c’erano altri vetri rotti. Non so se di altre auto che avevano avuto la stessa sventura.

Ho imparato che non si è al sicuro da nessuna parte. Non so se posizionare delle telecamere potrebbe far cambiare le cose. In un posto cosi bello uno dovrebbe poter rilassare la mente e invece niente.

Non mi interessa cosa vogliano fare con i miei soldi, e quelli che hanno prelevato mentre bloccavo la carta, frutto di lavoro e sacrificio.

Dio vede e provvede!

Ma rivorrei le mie cose.

Ritrovarle potrebbe farmi stare un pochino meglio.