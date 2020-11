Aggiudicata la gara per la progettazione dell’ospedale unico della Penisola Sorrentina: il progetto da 65 milioni entro metà 2021. Nel corso della diretta Facebook settimanale di questo venerdì pomeriggio, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è tornato a parlare dell’ospedale unico della Penisola Sorrentina:

“Nel frattempo stiamo procedendo con le cose serie, con i nuovi ospedali che dobbiamo realizzare: ieri è stata finalmente aggiudicata la gara per la progettazione dell’ospedale unico della Costiera Sorrentina. Si farà un ospedale unico a Sant’Agnello, con 65 milioni di euro. Mi ricordo che qualcuno in campagna elettorale, due mesi fa, diceva che si trattava di una delle solite promesse. Si conferma ancora una volta che quello che dice il presidente della Regione Campania prima, durante e dopo le campagne elettorali si fa. Entro la metà del 2021 avremo il progetto esecutivo e credo anche la gara per realizzare un ospedale da 65 milioni di euro”, ha detto il governatore.