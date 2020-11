Aggiornamento Covid-29 a Positano: oggi due nuovi casi, il totale delle persone positive sale a 36. Riportiamo di seguito il post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Positano, in Costiera Amalfitana: Attualmente risultano trentasei persone positive al covid-19.

Oggi si registrano due casi positivi: si tratta di casi legati a precedenti contatti con positivi, per cui le persone si trovano già in isolamento da giorni ed al momento non mostrano sintomi.

Vogliamo dare anche la buona notizia della guarigione di tre nostri concittadini, tutti dello stesso nucleo familiare, dai tamponi di controllo risultano negativi sia i genitori che i bambini ed anche gli altri familiari coinvolti nell’indagine epidemiologica.

E’ inoltre tornata a casa una nostra concittadina, le cui migliorate condizioni di salute ne hanno permesso le dimissioni dalla struttura ospedaliera in cui era ricoverata.

Oggi sono stati effettuati altri 100 tamponi, in modalità domiciliare e drive in, di cui si attendono gli esiti.

Invitiamo tutti i cittadini ad uscire solo se strettamente necessario, utilizzando i dispositivi di protezione e nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, inoltre si raccomanda vivamente di evitare contatti familiari, soprattutto ove ci siano persone fragili ed anziane.