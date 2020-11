Agerola. Un patto tra politici chiesto da Imperati. Un patto tra maggioranza e opposizione per gestire al meglio questa delicata fase contraddistinta dall’emergenza sanitaria. È la richiesta che giunge da Silvio Imperati, ex consigliere comunale e candidato alle scorse comunali con la civica Per Agerola. “La mia idea – afferma – cerca di spronare chi siede nel parlamentino comunale a rendersi partecipe delle istanze dei cittadini. Nei paesi limitrofi la democrazia locale è molto viva – continua – nei rispettivi ruoli maggioranza e opposizione operano nell’interesse esclusivo delle proprie comunità”. Una circostanza che non si starebbe verificando ad Agerola, che conta 35 cittadini attualmente positivi. “Nell’Agerola colpita dal Covid tutto tace – conclude Imperati – abbiamo una maggioranza largamente votata alle scorse comunali che ha operato indisturbata per quasi tutto il periodo della consiliatura, ma in potrebbe e dovrebbe essere spronata a trovare soluzioni. La sconfitta elettorale non deve mai tramutarsi in un mutismo politico, quasi 4 anni fa aderii alla lista Per Agerola pur sapendo di correre controcorrente, ma mai avrei pensato che quella proposta politica in un momento così drammatico si fosse tramutata in eremitismo politico”.

Fonte Metropolis