Agerola. Un anno dall’inaugurazione del Campus Principe di Napoli. Oggi è un anno dall’inaugurazione del Campus Principe di Napoli: impossibile descrivere le emozioni legate a quei momenti. Preferiamo lasciarle scolpite nello scrigno intimo del nostro cuore.

Per arrivare a quell’obiettivo, abbiamo fatto tanta strada. Abbiamo imparato che l’ amore per la conoscenza rappresenta la base per diventare cittadini liberi e consapevoli. Abbiamo imparato che lottare per raggiungere gli obiettivi rappresenta una strada molto più difficile rispetto alle scorciatoie che pure sono capitate sul cammino di ognuno. Ma è l’unica strada che vale la pena percorrere.

Abbiamo festeggiato e salutato la grande avventura del Campus Principe di Napoli, con la prima lezione del direttore scientifico, e chef pluristellato, Heinz Beck ai nuovi studenti dell’ateneo. Abbiamo seguito e supportato la fase di start-up della prima Università ad Agerola, conosciuto i primi studenti che emozionati sono entrati nel mondo della formazione accademica. Abbiamo inaugurato le giornate del Gusto, appuntamenti mensili dove cittadini e non hanno indossato per un giorno il grembiule da chef e si sono lanciati in cooking class e altri gustosi appuntamenti gastronomici. Abbiamo fatto del Parco della Colonia un rinnovato salotto verde dove studenti, cittadini, sportivi e bimbi hanno trovato relax, pace e aggregazione. Abbiamo fatto di quella location un Teatro all’aperto dove i grandi della musica italiana hanno calcato lo straordinario palcoscenico del Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei.