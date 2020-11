Agerola. Scuderia Vesuvio “Ciro Sannino accarezza il titolo”

Agerola ( Napoli ) . Scuderia Vesuvio “Ciro Sannino accarezza il titolo” ·

**CIRO SANNINO ACCAREZZA IL TITOLO**

Penultimo appuntamento per

lo Challenge Assominicar al circuito di Magione (PG).

Mattatore del week end è il driver partenopeo Ciro Sannino “MEZA PONTA” che coglie la pole nelle qualifiche e vince tutte e due le gare in cartellone, accarezzando ormai il titolo del campionato CHALLENGE ASSOMINICAR riservato alle piccoline Fiat 500 nella versione 700 del gruppo 5.

Ottime le gare del romano Michele DeFilippis con due secondi posti, per Alessio Mascetti terzo in gara 1 e Lucio Zito anche lui terzo nella seconda gara di giornata.

Mario Caravello fa’ bottino pieno di punti per la categoria 700 del gruppo 2.

Va dato un grande onore al merito a tutti i partecipanti, visto il momento particolare e le difficoltà anche psicologiche con cui hanno affrontato tutto il fine settimana.

Quindi è giusto ringraziare tutti, i piloti partecipanti, i commissari di percorso, i responsabili dell’autodromo umbro ed in particolar modo l’instancabile presidente dell’Assominicar GENNARO FIORE.

