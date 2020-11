Agerola. Raffaele Pisacane in Regione Campania va al Gruppo Misto, mosse per il padre Michele candidato sindaco?

Agerola ( Napoli ) . Raffaele Pisacane in Regione Campania va al Gruppo Misto, mosse per il padre Michele candidato sindaco? La mossa di Pisacane Jr lo distacca da De Luca ma impedisce al suo partito di fare un gruppo , così anche Mensorio è costretto a seguirlo. Inevitabile il distacco se si vuole affrontare il gruppo di Mascolo, che è vicino al PD e De Luca. Dunque Pronti al voto nella cittadina che sovrasta la Costiera amalfitana dominata da un decennio dal sindaco Luca Mascolo, la cui eredità sarà difficile da raccogliere da parte dei suoi. Se Mascolo farà quadrare il cerchio ha molte possibilità di far portare la squadra di nuovo alla guida del pase, ma ancora non c’è un nome del futuro candidato sindaco. Probabilmente sull’esempio di Positano si aspetteranno le ultime settimane per cercare di amalgamare la lista su quel nome , la triade è Naclerio, Buonocore, Ruocco, con l’opzione anche per la Milo. Sono oramai due anni che gira e rigira questi sono i nomi. All’opposizione scalda i motori Michele Pisacane, ma riuscirà a tornare? Ed è certo che gli altri dell’opposizione staranno a guardare e semplicemente si accoderanno al suo nome? Dunque in entrambi gli schieramenti i nodi da risolvere ci sono altrimenti i nomi uscirebbero visto che, Covid permettendo, fra sei mesi si dovrebbe votare.