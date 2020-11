Agerola, negli ultimi due giorni 21 nuovi positivi e 5 guariti

Il Comune di Agerola, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Cinque cittadini guariti e ventuno nuovi casi positivi negli ultimi due giorni. I dati trasmessi dalle autorità sanitarie fotografano la situazione epidemiologica degli ultimi due giorni. Registriamo ancora purtroppo un incremento di casi positivi nella nostra comunità, riconducibili a nuclei familiari nei quali già erano emersi casi positivi accertati e per tale motivo già in isolamento domiciliare. Serve uno sforzo maggiore, serve ancora più collaborazione. Usciamo di casa solo per ragioni di necessità, atteniamoci scrupolosamente alle misure restrittive in atto. Prestiamo attenzione ai rapporti all’interno delle mura domestiche. Ne veniamo fuori solo se l’obiettivo diventa comune”.