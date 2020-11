Agerola. Luca Mascolo negativo al tampone “Una grande gioia, insieme ne usciremo per un futuro radioso”

Sono orgoglioso di voi, di noi, per come stiamo affrontando questa fase così delicata. Continuiamo a rispettare le regole e ad essere responsabili per noi stessi e le persone che ci sono vicine. Nonostante le difficoltà sono certo che il nemico invisibile dovrà arrendersi, così come si è arreso con me. E sarà bello poter gioire insieme e programmare nuovamente un futuro radioso per #Agerola .”