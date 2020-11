Agerola, la commozione del sindaco Luca Mascolo ai funerali di Tommaso Cuomo – VIDEO

Il 17 novembre Agerola si è risvegliata in un dolore immenso per la perdita del dottore Tommaso Cuomo, il quale, per due volte, aveva ricoperto la carica di Sindaco. La prima volta nel 1997, riuscendo poi a ripetersi nel 2001, restando dunque in carica fino al 2006. Uomo sempre disponibile, amico del popolo, persona alla quale rivolgersi per conigli medici e non solo.

La commozione tra i cittadini è tanta, e il sindaco Luca Mascolo è visibilmente provato dall’improvvisa e triste notizia. Ecco il video nel quale una tremolante voce del sindaco dà l’addio a Tommaso ai funerali di ieri, giornata in cui era stato proclamato lutto cittadino.

Passione, dedizione, capacità, impegno e generosità. Tutto questo è e sarà per sempre Tommaso Cuomo.

Ciao Tommaso, arrivederci!