Agerola, il ricorso al Tar del tecnico revocato dal Comune. Visto il ricorso al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro promosso dal dipendente comunale Geom. Milano Giovanni, con il patrocinio dell’avv. Andrea Abbamonte da Napoli, tendente ad ottenere, tra l’altro, la declaratoria di illegittimità e nullità/annullabilità e/o comunque la sospensione della disposizione prot.n.381 del 10.01.2020 adottata dal nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione per la revoca dell’incarico di posizione organizzativa del Settore 4 “Urbanistica e Suap” allo stesso conferito con decreto sindacale n.8 del 28.03.2017, il segretario generale determina di disporre, in relazione al ricorso promosso al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro dal dipendente comunale Geom. Milano Giovanni avverso la propria disposizione prot.n.381 del 10.01.2020, la costituzione in giudizio del Comune di Agerola.

Qui la determina.