Agerola. I ringraziamenti del sindaco Luca Mascolo ai dipendenti che vain in pensione

Oggi al Comune c’era aria di festa. Certo il momento attuale non è dei migliori, ma la legittima preoccupazione per l’emergenza sanitaria in atto non può distogliere l’attenzione dalle giuste celebrazioni per chi ha speso una vita intera al servizio della propria comunità 🏠

Un po’ come fosse l’ultimo giorno di scuola. Si respirava però un pizzico di malinconia dovuta alla consapevolezza che da domani Teresa Cuomo, Maria Rosaria Mascolo, Rita Acampora, Angela Gentile, Adriana Russo, Anna Maria Saturno, Emilia Cuomo, Anita Naclerio non varcheranno più la soglia della casa comunale di Via Generale Narsete perchè hanno raggiunto il meritato traguardo della pensione e potranno iniziare a godersi questa loro nuova vita 🎉

Insieme all’ #Amministrazione Comunale, ai #dipendenti e all’intera #comunità agerolese non posso fare altro che ringraziarvi per il prezioso contributo che avete dato per il benessere e lo sviluppo di Agerola e augurarvi il meglio. Senza dimenticare che le porte di quella che è la casa comunale restano sempre aperte per voi e per tutti. Come quelle dei nostri cuori ❤️

#Agerola #ILoveAgerola #pensioni