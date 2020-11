Agerola, Gennaro Fusco, detto “Spazzolone”, partecipa Ai “Soliti Ignoti” su Rai Uno

Agerola. Questa sera, al programma di Rai Uno “Soliti Ignoti” condotto da Amadeus, ha partecipato anche Gennaro Fusco detto “Spazzolone”, produttore di mozzarella e provola con il suo caseificio “Fior d’Agerola”. Gennaro era presente come ignoto ed ha elogiato la bontà dei prodotti di Agerola definendola “il balcone degli dei”. In studio Gennaro ha anche portato una bellissima e gustosissima provola che ha sicuramente fatto venire l’acquolina in bocca a tanti italiani.