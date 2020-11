Agerola, esplode ancora il contagio: 15 nuovi positivi al covid-19 e 3 guariti

Il bollettino di oggi non riporta affatto buone notizie, ancora una volta ci consiglia attenzione e cautela: registriamo purtroppo un incremento dei casi positivi ad Agerola, in larghissima parte con un contagio che avviene in ambito familiare. E’ una brutta giornata, quella di oggi: siamo tutti avvolti in una nube cupa, di sgomento e dolore, per la perdita del nostro caro dottore Tommaso Cuomo. Ci raccogliamo nel silenzio, in maniera solidale, da grande comunità quale siamo, riflettendo sulla caducità della vita e sul bisogno di agire per tutelare la salute nostra e dei nostri cari.