Agerola, emergenza sanitaria da Covid-19. Disposizioni per l’accesso agli uffici comunali

Agerola. In relazione al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell’evolversi delle condizioni epidemiologiche locali ed al fine di contenere al massimo ogni potenziale esposizione che possa favorire la diffusione del contagio dell’infezione, si informa la cittadinanza e l’utenza tutta che gli uffici comunali continueranno a garantire i servizi in sede solo parzialmente, gestendo parte delle attività in modalità agile.

L’accesso agli uffici è possibile solo per i casi di urgenza e previo appuntamento da formalizzarsi attraverso richiesta telefonica o via e-mail.

Per agevolare l’erogazione dei servizi ed evitare disagi all’utenza, di seguito si riportano i contatti dei responsabili di settore e degli uffici cui sarà possibile rivolgersi all’occorrenza

𝐒𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐀𝐟𝐟𝐚𝐫𝐢 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢

Responsabile D.ssa Rossella Mascolo: 081.8740222 – r.mascolo@comune.agerola.na.it

𝐒𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨 – 𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢

Responsabile Dott. Rocco Naclerio: 081.8740224 oppure 081.8740223 -ragioneria@comune.agerola.na.it oppure r.naclerio@comune.agerola.na.it

𝐒𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐏𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

Responsabile Geom. Nicola Ferrara: 081.8740240 oppure 081.8740242 – n.ferrara@comune.agerola.na.it

𝐒𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞

Responsabile Dott. Vittorio Martino: 081.8740245

oppure M.llo Franco Naclerio: 3297508106

polizialocale@comune.agerola.na.it

𝐒𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐒𝐮𝐚𝐩

Responsabile Arch. Pasquale Alfano: 081.8740234 – urbanistica@comune.agerola.na.it

𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐀𝐧𝐚𝐠𝐫𝐚𝐟𝐞 𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 – 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞

Responsabile D.ssa Rossella Mascolo: 081.8740217 -servizidemografici@comune.agerola.na.it – pec: demografici.agerola@asmepec.it (con ricezione solo da pec)

𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢

Responsabile D.ssa Rossella Mascolo: 081.8740219/220 -servizisociali@comune.agerola.na.it

Le modalità di erogazione dei servizi saranno definite in relazione alla tipologia della richiesta.

L’invio al Comune di documenti, atti e richieste soggetti a protocollazione, sarà assicurato per le trasmissioni effettuate tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica:

agerola@asmepec.it (che riceve solo da pec)

info@comune.agerola.na.it

L’accesso all’ufficio della Polizia Municipale è consentito solo per attività di polizia giudiziaria o per motivi di pubblica sicurezza, ovvero per casi di urgenza, contattando il M.llo Franco Naclerio a uno dei seguenti numeri: 3333418985 – 3297508106

Per ogni esigenza o urgenza: 3318544022

PER ULTERIORI CHIARIMENTI: 081.8740230