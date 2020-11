“Agerola Covid Tracking”, nasce il gruppo Facebook dove i cittadini segnalano la propria positività e che si autodistruggerà a fine pandemia. Agerola Covid Tracking: è questo il nome del gruppo Facebook nato nelle ultime ore e che ha già raccolto numerosi iscritti, circa 1250. Qui, i cittadini contagiati si dichiarano spontaneamente positivi al Covid, raccontando le proprie esperienze. Si tratta di un modo civile per tracciare il Covid, con lo scopo di non giudicare né di trattare come lebbrosi coloro che hanno la sfortuna di essere positivo, ma di offrire un supporto, seppur a distanza, con una parola, un gesto o un sorriso, senza far sentire nessuno solo o abbandonato.

In questo gruppo chi vuole può LIBERAMENTE autosegnalare la propria positività o guarigione.

Un gesto di civiltà per aiutare le persone vicine e spegnere i pettegolezzi.

Inoltre è possibile segnalare richieste o esigenze particolari che possono derivare da una quarantena forzata.

Non siamo barbari, con la solidarietà si batte anche il Covid.

Non sono ammessi commenti non appropriati o discussioni.

Questo gruppo si autodistruggerà a pandemia finita. Speriamo presto, si legge nella descrizione.