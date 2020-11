Agerola, Covid-19, attivo lo sportello di ascolto psicologico e socio-educativo

Il Comune di Agerola, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Queste sono settimane decisive nella lotta al nemico invisibile che in questa seconda ondata ci ha travolto, rovesciando le nostre abitudini e condizionando i nostri rapporti. Rispettare le regole e non abbassare la guardia è ancor più indispensabile per vincere questa dura battaglia e tornare finalmente alla normalità. È attivo lo sportello online #lontanimavicini, un servizio gratuito al quale rivolgersi per ottenere sostegno e consigli utili su come affrontare questa situazione di emergenza. Se hai bisogno di conforto e di supporto psicologico basta telefonare al numero 081 18 09 83 42. Esperti saranno pronti a fornire le risposte che cercate o semplicemente a farvi compagnia dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 di tutti i giorni”.