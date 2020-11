Agerola, covid-19: altri 9 guariti, 45 in totale e 44 attuali positivi

Agerola, di seguito il comunicato dell’amministrazione comunale.

Abbiamo ricevuto nuove comunicazioni ufficiali dall’Asl Na3 e il bollettino di oggi registra dati che, sebbene più rassicuranti, non devono indurci ad abbassare la guardia. Come abbiamo spiegato nei giorni scorsi, dobbiamo attenerci ai dati che le autorità sanitarie trasmettono. Le stesse autorità sono impegnate a processare i tamponi effettuati sia nei laboratori privati che pubblici; è un lavoro enorme che purtroppo incide sulla tempestività dei dati comunicati. Ciò nonostante, in collaborazione con i medici di famiglia, stiamo monitorando scrupolosamente il territorio, in modo da avere sempre la fotografia reale della situazione epidemiologica ad Agerola. Siamo concentrati e attenti. Anche in questa sfida la nostra comunità sta dimostrando un bellissimo senso civico. Stiamo già intervenendo in maniera tempestiva su tutti i casi positivi di cui veniamo a conoscenza, effettuando il tracciamento, isolando i contatti stretti e fornendo tutta l’assistenza possibile anche e soprattutto di raccordo con la stessa Asl Na3.