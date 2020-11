Agerola, 11 nuovi casi di Coronavirus e 4 guariti. Sale a 62 il numero degli attualmente positivi

Il Comune di Agerola, con un post sulla sua pagina Facebook, aggiorna la situazione dei contagi in città: “Quattro cittadini guariti e undici nuovi casi positivi ad Agerola. Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie, il bollettino di oggi segna un aumento costante dei guariti e purtroppo ancora nuovi casi positivi, questi ultimi in gran parte contatti stretti appartenenti a nuclei familiari nei quali già si trova in isolamento un caso positivo.

Ribadiamo la necessità di essere scrupolosi nel rispetto delle norme di precauzione. Bisogna fare attenzione ai rapporti dentro le mura domestiche e negli uffici, cantieri e luoghi di lavoro in genere. Bisogna isolarsi immediatamente se si avvertono sintomi o si entra in contatto con un caso positivo e contattare il proprio medico di famiglia. Ad oggi registriamo un totale di 52 cittadini guariti. 11 sono i nuovi casi di positività accertati, per un totale di 62 positivi attuali. Tutti si trovano in quarantena. A loro auguriamo una pronta guarigione”.