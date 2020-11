Adesso Biden veramente può vincere!

Joe Biden ha ormai la vittoria in tasca e si avvia ad essere il 46mo presidente degli Stati Uniti. Appena passata la terza notte insonne in attesa dei risultati definitivi delle elezioni nella sua Wilmington, in Delaware, tutto era già pronto per la grande festa e per il primo discorso da vincitore. Avanti in Pennsylvania e Georgia con un sorpasso in volata su Donald Trump, ma vicino anche alla conquista del Nevada e dell’Arizona, tutti gli ostacoli sulla strada della Casa Bianca, salvo clamorosi colpi di scena, sono superati. E se per il presidente ancora in carica “non è finita” e tutto verrà ribaltato dalla Corte Suprema, attorno a lui tira aria di resa. “Se si contano solo i voti legali vinco facilmente”, ha detto Trump parlando in diretta tv alla nazione e rompendo un inusuale silenzio durato 36 ore, dalla notte dell’Election Day. Ma il suo viso diceva tutto, e dalla sua espressione trapelava una rassegnazione e una stanchezza mai viste. Risentendo le sue parole, più che suonare come una minaccia hanno il sapore di una sconfitta ormai inevitabile. Del resto, con il conteggio dei voti ancora in corso in cinque Stati chiave, il colpo del ko in grado di mettere definitivamente al tappeto il presidente in carica è arrivato proprio dalla Pennsylvania, quella che nel 2016 Trump strappò clamorosamente a Hillary Clinton. Una Pennsylvania che quattro anni dopo ha voltato le spalle a The Donald e riabbracciato uno dei suoi figli, il vecchio Joe, nato a Scranton ben 77 anni fa. Ma espugnare la roccaforte repubblicana della Georgia è stato il vero miracolo di Biden, un’impresa che non riuscì nemmeno a Barack Obama con le sue vittorie a valanga del 2008 e del 2012.

L’ex vice presidente aumenta il suo vantaggio anche in Nevada, Stato che vale 6 voti elettorali. Con un nuovo gruppo di schede conteggiate, il candidato democratico ha oltre 22mila voti più del rivale, il doppio dell’ultimo vantaggio registrato finora. Lo riferisce la Cnn. Si assottiglia il vantaggio dell’ex vicepresidente su Trump in Arizona, dopo che sono stati conteggiati altri voti della contea di Maricopa, la più popolosa dello Stato. Al momento, in questa contea, Biden ha 972.570 voti, contro i 912.115 di Trump. Secondo l’analista del Nyt Nate Cohn, tuttavia, le variazioni legate agli ultimi conteggi di schede non sarà sufficiente al presidente per assicurarsi la vittoria in Arizona. Alcuni media, tra cui la Ap, hanno già assegnato l’Arizona (con 11 grandi elettori) a Biden, ma altri network la considerano ancora in bilico.

“Gli americani meritano una totale trasparenza” sul voto: “perseguiremo ogni via legale”. Lo afferma Donald Trump in un comunicato diffuso dalla sua campagna elettorale.

“E’ chiaro che il ticket Biden-Harris vincerà la Casa Bianca”. Lo afferma la Speaker della Camera, Nancy Pelosi, riferendosi a Joe Biden come al ‘presidente eletto’. “Non abbiamo vinto tutte le battaglie alla Camera, ma abbiamo vinto la guerra”, aggiunge.

“Le elezioni non sono finite. La falsa proiezione di Joe Biden come vincitore è basata sui risultati in quattro Stati che non sono ancora definitivi”. Lo afferma la campagna di Donald Trump. “Il presidente Trump sarà rieletto”, aggiunge.

“Gli americani decideranno questa elezione. Il governo americano è perfettamente capace di scortare gli intrusi fuori dalla Casa Bianca”. Lo afferma la campagna di Joe Biden replicando alle indiscrezioni relative al fatto che Donald Trump non intende concedere la vittoria all’ex vicepresidente. La costituzione americana in ogni caso non prevede l’obbligo di concessione.