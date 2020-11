Addio a Maria... Vogliamo ricordarti sempre sorridente e solare

Il Covid porta via una persona amata da tutti, Maria Catena, qui a Positano conosciuta da tutti come “Maria di Napoli”. Una donna solare, forte, sempre in prima linea per aiutare tutti. Una notizia che ha straziato i cuori di un’intera comunità. La Donna più solare del mondo. Maria, insieme al suo amato Nino, ha trascorso tutte le estati nella bella Positano perché lei amava il sole, il mare e stare a contatto con la gente. Non ci sono parole per poterla descrivere, solo un immenso Grazie per tutto ciò che ha fatto incodizionatamente, senza chiedere mai nulla in cambio.

Hai lasciato un vuoto indelebile nei nostri cuori.

Le più sentite condoglianze da parte della redazione di Positanonews al marito Antonino, ai figli Gerardo e Fabio e alla famiglia tutta per questo tragico dolore.