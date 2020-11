Ad Amalfi vietato l’uso delle giostre. Soltanto lo scorso anno è stato inaugurato il parco giochi con il panorama più bello al mondo: quello sul lungomare dei Cavalieri ad Amalfi. Nell’area in cui si gode della meravigliosa vista del rione Sant’Antonio, il panorama simbolo della città, l’Amministrazione Comunale ha riservato uno spazio per i più piccoli destinato a parco giochi. Uno spazio di 320 metri quadrati allestito con giochi certificati e pavimentazione antitrauma: scivoli, altalene, giochi a molla e altre attrezzature, tutte pensate per il divertimento e la socializzazione dei bambini.

Ad oggi, l’uso delle giostre del parco giochi di Amalfi risulta vietato, come testimoniano le foto esclusive di Positanonews.