Acqua di Chef 2020: tra i finalisti anche Nunzio Spagnuolo del Rada di Positano

ACQUA DI CHEF 2020: I FINALISTI

Ecco i piatti e gli chef selezionati per la finale della nona edizione del concorso. Ognuno di loro dovrà cucinare live davanti ai giudici il piatto presentato in prima fase, e il tutto verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di ItaliaSquisita.

Prossimamente sul sito gli aggiornamenti relativi la data e la location.

Qui vi presentiamo:

– Arancin’s Burger® di Giuseppe Tarantino

– Tris di polpette di Nunzio Spagnuolo

– Raviolo ponzu di Raffaele Lenzi

– Iodio di Giovanni Gigante

– Pizza vecchia Milano del gruppo Cocciuto

– Zucca, porcini, fonduta di Tombea e polvere di bacon di Mattia Cicerone