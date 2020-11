Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri, il nuovo album di cover di Tiziano Ferro. Non era previsto un album di cover, ma Tiziano Ferro si è avvicinato al suo nuovo progetto discografico passo dopo passo. Un processo iniziato con l’album “Accetto Miracoli” e la pubblicazione dei singoli “Balla per me” con Jovanotti e “Amici per errore”. Per i 40 anni il cantautore aveva immaginato un grande tour negli stadi italiani, ipotesi slittata a causa della pandemia in precedenza però l’esperienza di Sanremo 2020 come ospite fisso aveva aperto un piccolo varco sulla possibilità di un album di cover. Durante le cinque serate Tiziano Ferro aveva omaggiato la musica italiana interpretando alcune delle canzoni più significative della storia del Festival di Sanremo portando sul palco “Nel blu dipinto di blu”, “Portami a ballare”, “Almeno tu nell’universo” e “Perdere l’amore” (in duetto con Massimo Ranieri) e poi riproposto per l’operazione “I Love My Radio”.

Tutti piccoli tasselli che avevano portato Tiziano Ferro all’idea di costruire un album di cover. Durante il lockdown il cantautore ha scelto le canzoni e costruito concretamente il progetto “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”, un doppio album che contiene l’album pubblicato lo scorso anno e un altro “L’esperienza degli altri” con le cover scelte da Tiziano Ferro. La voce di “Xdono” e “Non me lo so spiegare” ne parla anche nel film “Ferro” in uscita in contemporanea con l’album. Tantissime le canzoni selezionate prima di scegliere poi quelle più adatte da inserire nell’album, quei brani che gli ricordavano l’infanzia e l’adolescenza vissuta alla fine degli anni 80. Tiziano Ferro reinterpreta senza strafare e incassa i complimenti di Francesco De Gregori per la sua “Rimmel”, primo singolo estratto dall’album. Un’approvazione che arriva grazie anche al lavoro dei musicisti Victor Indrizzo, Michael Landau, Sean Hurley e Deron Johnson. «Per me è una colonna portante della mia vita: ho avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui per il mio disco. Alla mia età, scrivendo e registrando insieme il tempo stesso, ma il vero miracolo è avvenuto nella mia primissima infanzia, quando le sue canzoni complesse ma così empatiche mi hanno protetto e salvato dalle paure in un momento molto fragile», ha dichiarato Tiziano Ferro in merito all’importanza di “Rimmel”.

L’album esce contestualmente al film su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia) nei formati doppio CD, doppio LP e album digitale in 25 tracce (le 13 cover più i brani di Accetto Miracoli), oppure LP (con le 13 cover). Questa la tracklist di “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”:

Rimmel Morirò D’Amore Bella D’Estate Margherita E Ti Vengo A Cercare Almeno Tu Nell’Universo Cigarettes And Coffee Perdere L’Amore (feat. Massimo Ranieri) Piove (feat. Box Of Beats) Portami A Ballare Nel Blu Dipinto Di Blu Ancora, Ancora, Ancora Non Escludo Il Ritorno Vai Ad Amarti Amici Per Errore Balla Per Me (feat. Jovanotti) In Mezzo A Questo Inverno Come Farebbe Un Uomo Seconda Pelle Il Destino Di Chi Visse Per Amare Le 3 Parole Sono 2 Casa A Natale Un Uomo Pop Buona (Cattiva) Sorte Accetto Miracoli In Mezzo A Questo Inverno – Reyes Cut Accetto Miracoli – Reyes Cut

Fonte SkyTG24