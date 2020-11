A Ravello è aperta una posizione per agente di polizia municipale a tempo indeterminato

Ravello (Costiera amalfitana). Il Comune è alla ricerca di un agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. La scadenza del bando è il 6 dicembre 2020. Riportiamo una parte del bando:

“Il Comune di Ravello rende noto che, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, cosi’ come integrato dal comma 466 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (finanziaria 2020) è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno, categoria giuridica C1. Profilo: agente di polizia municipale, riservato al personale precario che ha operato presso il Comune di Ravello con tale qualifica in possesso dei requisiti per la stabilizzazione”.

Cliccando qui si potrà accedere alla Gazzetta ufficiale per avere maggiori dettagli e sapere come partecipare.