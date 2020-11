A Positano la cultura non si ferma: il MaR ci terrà compagnia attraverso curiosità, pillole di storia, approfondimenti, e molto altro.

Il MaR di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ci terrà compagnia anche in questo periodo di zona rossa per la nostra Campania:

La cultura non si ferma.

Proprio al centro di Positano, la Villa Romana si impone oggi come testimonianza delle meraviglie del passato e come volano per una nuova immagine di Positano, che si afferma, anche e soprattutto, quale crogiuolo d’arte e cultura. La tenacia e la caparbietà della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, antesignana nella scoperta e nella valorizzazione della Domus di Positano, hanno consentito che venisse alla luce tale tesoro, dando concreta dimostrazione dell’importanza rivestita dalla nostra città nei secoli, crocevia di popoli, civiltà e culture.

A loro il merito di aver posto questo straordinario ritrovamento non solo come baluardo per il recupero della rilevanza storico-artistica assunta da Positano nei secoli, ma anche come eccezionale possibilità di studio antropologico e culturale.