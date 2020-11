A Meta sono 3 i nuovi positivi, per un totale di 67 casi sul territorio. A darne la notizia è stato, come sempre, il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

Mi è stato appena comunicato dal Dipartimentoi Prevenzione dell’ASLNA3SUD che altri 3 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid 19, N 2 guarigioni