A Maiori da “Il mago del gelo” un gelato di qualità che non si ferma per il Covid

Maiori, Costiera amalfitana ( Salerno, Campania ) . In questo periodo di crisi sanitaria e in cui sta esplodendo una crisi economica, sociale molti ristoranti e pizzerie hanno chiuso in seguito all’ennesimo Dpcm che ha previsto la chiusura alle 18 di queste attività.

A Maiori in cui nell’ultimo mese sono aumentati i contagi c’è una gelateria che offre un prodotto di qualità. Il Mago del gelo nasce nel 1947 e si sviluppa come catena e oggi ha punti vendita a Castellamare di Stabia, Santa Maria la Carità , Gragnano , Angri, Maiori e Amalfi.

Il gelato è preparato al momento con delle macchine mentecatrici che lo rendono gustoso e dall’alto valore nutrizionale. Inoltre è possibile gustare anche delle graffe fritte al momento.

Il proprietario ci rivela però le difficoltà che deve affrontare , essendo le geleterie associate ai bar ma non offrendo come questi i loro prodotti nelle prime ore del mattino.

Del resto il gelato è un tipico prodotto da asporto e non da consumare nel locale. Questo elemento eviterebbe i tanto temuti in questo periodo assembramenti.

La gelateria rimarrà comunque aperta per il mese di novembre salvo nuovi disposizioni .

Valeria Civale