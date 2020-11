A Bologna la fiera del goal

La serata calcistica del sabato del villaggio pallonare termina con la sfida tra il Bologna, prossimo avversario del Napoli, ed il Cagliari. La partita è bella ma evidenzia la mancanza di solidità delle difese che in più delle volte si fanno sorprendere a palla coperta. Il Bologna affida le sue speranze di segnare in Palacio e Barrow. Soriano invece agisce tra le linee, Tale posizione in campo di Soriano potrebbe dare fastidio nella sfida di domenica pomeriggio 8 novembre. Il Cagliari sceglie il lato sinistro del Bologna dove Barrow è bravo in fase difensiva che offensiva. Ma Barrow è bravo a far tremare i polsi ai felsinei. Al 14’ Joe Pedro segna per il Cagliari. Azione manovrata dallo stesso Joe Pedro che passa a Nânded, quest’ultimo ripassa a Joe Pedro. che segna con un bel tiro che sfonda la rete. Il Bologna dopo un periodo in cui da l’anima per pareggiare Il pareggio arriva con Barrow che con un tiro che gonfia la rete. Il pareggio del Bologna arriva con un bel tiro di Barrow. Nel secondo tempo il Cagliari ripassa in avanti. Ancora Simeone che in spaccata riprede un cross dalla destra. II Bologna non ci sta. La squadra del Bologna non ci sta e ribalta la situazione. Prima pareggia con un bel goal di Soriano e poi passa in vantaggio con Barrow. Il Cagliari ha un sussulto finale con Ounas ma il ex giocatore del Napoli fallisce il pareggio. Bologna che ha in Soriano, Palacio e Barrow gli elementi di spicco. Il Bologna ha una difesa che è un colabrodo ma un allenatore che non molla mai.