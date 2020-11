4 novembre 2020 il Kyoto Club trasmette altri 2 seminari, incentrati sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.Continua il ciclo di webinar organizzati da Kyoto Club per sensibilizzare le persone sulla Politica Agricola Comune dell’UE. Mercoledì 4 novembre, alle ore 10, saranno trasmessi due seminari incentrati sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Webinar online

Il Feasr, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, finanzia lo sviluppo rurale sostenibile in via complementare agli altri strumenti previsti dalla PAC, alla politica di coesione e alla politica comune per la pesca.

Per approfondire l’argomento e tracciare un quadro approfondito sul funzionamento del Feasr per giovani e migranti, Kyoto Club organizza due webinar dedicati all’argomento.

I due webinar, dal titolo La PAC per l’integrazione dei migrantie Le misure della PAC per i giovani agricoltorisaranno trasmessi il prossimo mercoledì 4 novembre (ore 10,00-11,30). I relatori saranno, rispettivamente, Salvatore Stingo (Agricoltura Capodarco) e Camillo Zaccarini Bonelli (Ismea).

Il ciclo di formazione si inseisce all’interno del progetto CNC – Per una PAC a emissioni zero, un progetto annuale (1 agosto 2020 – 31 luglio 2021) promosso da Kyoto Club, con il contributo della Direzione Generale “Agricoltura e Sviluppo Rurale” della Commissione europea.

Il contesto di riferimento del progetto è la Politica Agricola Comune (PAC) oltre il 2020 della Commissione europea per la resilienza climatica e per la protezione del suolo.

La partecipazione ai webinar è gratuita, previa registrazione a questo link.