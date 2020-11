Sorrento ( Napoli ) 15.11.1982- 15 .11.2020 .38 anni fa veniva a mancare l’ ex Sindaco di Sorrento e Napoli il com.te Achille Lauro. Noi cittadini Sorrentini lo ricordiamo ancora per tutto ciò che ha realizzato per le donazioni fatte alla nostra Citta ‘ e a tutti i Sorrentini per le opere pubbliche realizzate e per tutto ciò che i politici avversari non gli permisero di fare , in primis un nuovo stadio ed un Porto turistico commerciale ecc.ecc. Da cittadini comuni lo ricorderemo sempre e al tempo stesso denunciamo la latitanza delle Istituzioni locali che da anni non ricordano l’anniversario della morte dell’unico grande Sindaco benefattore e lungimirante. W ACHILLE LAURO !! Giovanni di Prisco presidente associazione Sorrento bene comune!