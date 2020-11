263 contagi in Penisola Sorrentina. Ecco la situazione il 2 novembre 2020

263 contagi in Penisola Sorrentina. Ecco la situazione in base alle informazioni che siamo riusciti a reperire grazie alle dichiarazioni dei sindaci il 2 novembre 2020 ( Aggiornamento definitivo della giornata )

Per la Penisola sorrentina le situazioni più gravi, ma contenute in percentuali ridotte rispetto alla maggior parte dei comuni della provincia di Napoli, ma anche di Salerno e della vicina Costiera amalfitana. Insomma sul trend della Campania, diciamo, anche se la parola non è appropriata, che è normale. Da notare che non vi è un apparente alto indice R0

Qui comune per comune , abitanti, contagi , fra parentesi quelli di oggi e in neretto gli attuali, e percentuali.

Piano di Sorrento 12.883 54 0,41

Vico Equense 21.002 84 0,40

Massa Lubrense 14.236 48 0,33

Sorrento 16.609 (7 ) 50 0,30

Sant’Agnello 9.029 ( 2 ) 16 0,16 Guariti 10

Meta 7.968 11 0,13

Penisola sorrentina ( 9) 263

Capri 8

Anacapri 17