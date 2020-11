263 contagi in Penisola Sorrentina. Ecco la situazione il 2 novembre 2020. Due morti a Sorrento dove aumentano i contagi

263 contagi in Penisola Sorrentina. Ecco la situazione in base alle informazioni che siamo riusciti a reperire grazie alle dichiarazioni dei sindaci il 2 novembre 2020 ( Aggiornamento definitivo della giornata ).

263 contagi in Penisola Sorrentina. Ecco la situazione il 2 novembre 2020. Due morti a Sorrento in questi giorni, l’ultimo di 53 anni, dove aumentano i contagi arrivati a sette , con il presidente del Consiglio Luigi Di Prisco , ieri sette contagi , nelle ultime settimane sono arrivati a 50 i positivi ( non essendoci una Covid Map cerchiamo di assemblare i dati dai comunicati, ndr ) . Vico Equense ha il maggior numero di contagiati, 84, ma ci sono ancora tamponi da fare, Piano di Sorrento segue con 54 contagi, ma con la percentuale maggiore di contagiati della penisola sorrentina in base agli abitanti e i malati più gravi , ben quattro, uno a Napoli e tre al Covid Hospital di Boscotrecase . Il sindaco Vincenzo Iaccarino ha chiesto alla direzione strategica dell’Asl il potenziamento dell’assistenza dei Covid positivi sintomatici a domicilio, che non necessitano di ricovero ospedaliero. Attività svolta dalle Usca mobili, con attivazione da parte del medico curante all’Uopc distrettuale. Si tratta di poliambulatori mobili che assicurano assistenza clinica ai Covid positivi presso la loro abitazione, anche con applicazione, ove necessario, di device per il monitoraggio di pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione ossigeno e con l’esecuzione del tampone di guarigione una volta asintomatici. A Massa Lubrense 48 contagi e Comune chiuso per la sanificazione ieri, con test a tutti i dipendenti. Mentre situazione molto contenuta è a Sant’Agnello e Meta.

Per la Penisola sorrentina le situazioni più gravi, ma contenute in percentuali ridotte rispetto alla maggior parte dei comuni della provincia di Napoli, ma anche di Salerno e della vicina Costiera amalfitana. Insomma sul trend della Campania, diciamo, anche se la parola non è appropriata, che è normale. Da notare che non vi è un apparente alto indice R0

Qui comune per comune , abitanti, contagi , fra parentesi quelli di oggi e in neretto gli attuali, e percentuali.

Piano di Sorrento 12.883 54 0,41

Vico Equense 21.002 84 0,40

Massa Lubrense 14.236 (1) 48 0,33

Sorrento 16.609 (7 ) 50 0,30

Sant’Agnello 9.029 ( 2 ) 16 0,16 Guariti 10

Meta 7.968 11 0,13

Penisola sorrentina ( 9) 263

Capri 8

Anacapri 17