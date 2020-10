Amin Younes non è più un giocatore del Napoli. Lo ufficializza proprio la società azzurra tramite una nota:” La SSC Napoli ufficializza il trasferimento dell’attaccante tedesco all’Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale, con diritto di opzione per acquisto definitivo. Younes lascia Napoli dopo 2 stagioni, 26 presenze e 4 gol per l’esterno offensivo di origini libanesi.