XXII TROFEO VESUVIO A SARNO. CONFERME POSITIVE DAI NOSTRI DRIVERS.

Nell’ accogliente impianto del Circuito Internazionale Napoli di Sarno si è tenuto il 12°TROFEO VESUVIO che proponeva la Velocità in pista, le prime gare tricolori del Campionato Italiano Formula Challenge e del Campionato Italiano Bicilindriche e dello Challenge Assominicar Light.

Come sempre i nostri portacolori sono stati protagonisti di vittorie e piazzamenti nelle varie classi delle specialità.

Miglior risultato della giornata ci viene regalato dal terzo posto assoluto nella Formula Challenge da parte del capitano di Positano, Nino Lucibello con la sua performante Radical SR4 Suzuki nella classe E2SC 1400.

Vittorie di classe per l’agerolese Andrea Fusco con la Peugeot 106 RS 1400, per l’esperissimo salernitano Giovanni Leo su Renault 5GT Turbo e Giuseppe Candido, pilota di Furore che dopo oltre vent’anni di inattività, si è rimesso in gioco al volante di una Peugeot 106 RS 1400.

Saliti sui vari gradini del podio anche gli agerolesi Romeo Cioffi su Renault Clio RS in N2000, Luigi Milo con la Citroen Saxo VTS in N1600 e Francesco Mascolo, con la piccolina di casa Fiat, una 700 gruppo 5.

Nella Velocità Pista spiccano le vittorie del vesuviano Amodio Cozzolino su Peugeot 106 in N1400, del massese Gennaro Durante con la Citroen Saxo VTS in RS 1600, del pupillo di casa Carbone, Michele con la superveloce Osellina BMW 1000 che insieme allo zio Tommaso su Osella PA21Evo 2000,hanno deliziato il pubblico presente con giri di pista ad alto contenuto adrenalinico.

Altri podii sono conquistati da Luigi Milo su Citroen Saxo ed il figlio d’arte Domenico Russo su Peugeot 106 in N1600 con Alfonso De Vivo e Giovanni Chierchia a seguire.

Nelle mitiche Sport Cataldo Prisco su Autosport 003 Kawasaki è secondo nella E2SC 1000 come il partenopeo Gianluca De Crescenzo in CN2000 sull’Osella PA21 della Catapano Motorsport.

Per la prima prova del Campionato Italiano Bicilindriche il vero mattatore è stato Domenico Cuomo di Furore, che vincendo le due manche è il leader del campionato.

Per il nostro Vincenzo Zupo gara piena di sfortuna per un anomalia alla pompa olio del motore in pre allineamento con il conseguente arretramento allo start ed il successivo ritiro per un farraginosa uscita nella ghiaia.

Le gioie ci vengono dall’ottima vittoria nelle gruppo 2 da parte di Salvatore Catapano con la 700 preparata in famiglia dal Team Catapano.

Nello Challenge Assominicar Light dopo le gare a Sarno a primeggiare nell’assoluta è Luigi Belardo su Fiat 126, secondo Antonio Salzano del Team Romano con Massimo Testa con la Fiat 500 autopreparata che si porta al terzo posto assoluto.

Prendono punti preziosi anche Marcello Sodano, Nicola D’Aniello e Antonino De Gregorio.

In gara club delle bicilindriche 700 di gruppo 5 vittorie per Ciro Sannino con il bravissimo Lucio Zito che segue al traguardo con la vetturetta Fiat preparata dal decano motorista napoletano Gaetano Bruno.

Un complimento speciale va a Giulia Candido, giovanissima pilotessa di Furore, che ieri ha debuttato nel mondo delle corse con una Peugeot 106 gruppo A.