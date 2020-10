Vietri Sviluppo: si dimette il presidente Giovanni Di Mauro e il CDA

Terremoto nella Vietri Sviluppo, la società partecipata del comune di Vietri sul Mare. Nelle giornata di ieri, infatti, il presidente Giovanni Di Mauro e i consiglieri Antonio Di Stano e Alfonso Trezza, hanno consegnato le loro dimissioni nella mani del sindaco Giovanni De Simone, il quale ha accettato le dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione della municipalizzata ed ha assicurato che al più presto provvederà alla nomina della nuova governance.

«Ringrazio il presidente e i consiglieri per quanto hanno prodotto e per l’impegno profuso fino ad oggi ha dichiarato il sindaco De Simone – Valutiamo in queste ore una messa a punto della governance della società che cura e gestisce fondamentali servizi comunali».

La notizia delle dimissioni dei vertici della Vietri Sviluppo per molti è arrivata come un fulmine a ciel sereno ma già da diverse settimane sulla partecipata del comune vietrese spirava un vento che lasciava presagire l’arrivo di una vera e propria tempesta. Nei giorni scorsi, probabilmente anche alla luce dei risultati emersi dalla tornata elettorale per le regionali e per qualche divergenza di troppo con alcuni esponenti dell’amministrazione, il sindaco Giovanni De Simone aveva convocato presso la casa comunale i membri del consiglio di amministrazione della Vietri Sviluppo.

Già nei prossimi giorni De Simone potrebbe sciogliere le riserve e designare il nuovo presidente e i consiglieri della municipalizzata, tenendo conto anche degli equilibri politici in seno alla maggioranza. Intanto nei giorni scorsi il comune vietrese ha pubblicato i bandi di concorso per l’assunzione di 14 unità. Nello specifico le procedure concorsuali riguardano la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D1, di un geometra, sei istruttori amministrativi, categoria C1, e l’assunzione di sei vigili urbani. Ieri sera, invece, è stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione sulla sp 75 nel tratto di strada compreso tra il bivio con la SS163 ed il bivio di Raito.