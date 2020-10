Vietri sul Mare, si raccomanda ai cittadini convocati ad effettuare i tamponi di restare in isolamento domiciliare

Il Sindaco Giovanni De Simone raccomanda a tutti coloro che sono stati convocati ad effettuare i tamponi, ed anche a quelli in attesa di convocazione, in quanto ricadenti in altri tracciamenti di restare in isolamento domiciliare ed assumere precauzioni con i conviventi comportandosi come se fossero “provvisoriamente positivi” fino al risultato del test stesso. A risultato del test comunicato, in caso di negatività si può sospendere l’isolamento domiciliare solo al 14° giorno dalla data di contatto con positivo. Si rammenta di contattare il proprio medico curante per trasmettere i sintomi e per la sospensione della quarantena. Solo seguendo queste regole gli sforzi per il tracciamento dei contatti avranno buon esito dal punto di vista epidemiologico.