Vietri sul Mare. Praticante avvocato riceve 2.500 euro al mese dall’Ausino S.p.A. per un incarico di consulenza legale

Con la determina n. 560 del 23 luglio 2020, firmata dal dirigente del settore Contenzioso dell’Ausino S.p.A. Iolanda Giuliano, vengono corrisposti in favore di un’avvocatessa di Vietri sul Mare 20.000 euro quale corrispettivo dell’impegno di otto mesi essendole stato affidato l’incarico di consulenza legale per attività di supporto al settore contenzioso che, come si legge nella determina, si trova in una situazione di “notevole e documentata mole di lavoro e patisce da tempo un’assoluta e singolare carenza di personale”.

E’ quanto riportato in un articolo de “Il Giornale di Artes TV” a firma del Direttore Responsabile Adriano Rescigno il quale precisa che «continua dunque la saga “Ausino delle Meraviglie”, carrozzone partecipato dove un po’ tutti attingono con singolare fortuna somme notevoli, tutto sulle spalle degli utenti che pagano per il servizio idrico”. Nell’articolo si afferma che non viene messa assolutamente in discussione la correttezza della determina né tanto meno le capacità della dirigente firmataria la quale, però, avrebbe incaricato un servizio legale ad un avvocato che non è avvocato, bensì un insegnante di diritto in una scuola paritaria di Pagani. L’avvocatessa, infatti, pur avendo sostenuto l’esame di stato in realtà non risulta iscritta all’ordine degli avvocati, nel quale viene descritta come “praticante”. Nonostante ciò le sono stati pagati ben 2.500 euro al mese. Almeno è questo quello che dice il giornalista senza che l’Ausino di Cava de’ Tirreni, che copre tutta la Costa d’ Amalfi, abbia ancora fatto una nota.