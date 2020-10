Vietri sul Mare, il gruppo consiliare “L’Alternativa”: NO alla chiusura degli uffici comunali

Riceviamo e pubblichiamo

Il gruppo consiliare “L’Alternativa” comunica che: “Apprendiamo in queste ore dell’ordinanza sindacale n° 51 con la quale il sindaco ha inteso interdire l’accesso alla cittadinanza agli uffici pubblici del comune di Vietri sul Mare. Un’ordinanza che riteniamo assurda e che dipinge chiaramente l’assoluta incapacità di gestione dell’emergenza da parte del sindaco e della sua maggioranza consiliare. È proprio nei momenti di emergenza che le istituzioni dovrebbero essere più vicine ai cittadini, continuando a garantire l’erogazione dei servizi, naturalmente nel rispetto delle regole e tutelando la salute di chiunque ne usufruisca, così come quella del personale dipendente.

Oramai le regole di comportamento dettate dagli organismi sanitari sono note da tempo. Abbiamo avuto, dunque, diversi mesi per prepararci, consapevoli che l’emergenza si sarebbe protratta nel tempo, ben oltre il mese di maggio, e che era necessario imparare a convivere con questa situazione. Probabilmente tutto il mondo lo sapeva tranne il nostro sindaco e la sua maggioranza, i quali bene hanno pensato, nel momento in cui si è palesata chiaramente la loro incapacità di programmazione e gestione, di assumere la scelta più semplice per chi non sa assolutamente cosa fare: CHIUDERE.

Porteremo l’argomento all’attenzione del consiglio comunale, nell’augurio che nel frattempo il sindaco si ravveda o quantomeno, alla luce della parziale modifica sopraggiunta, spieghi le motivazioni alla base di questa scelta che ha generato allarme tra i cittadini”.