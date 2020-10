Vietri sul Mare diventa il set per la fiction Rai “Mina Settembre”

Vietri sul Mare diventa scenario della fiction “Mina Settembre”, che andrà in onda tra non molto su Rai 1. Come scrive “Ninfa Marina Guest House” in un post sulla sua pagina Facebook, “in questo momento a piazza Amendola e a piazza Matteotti sono in allestimento i set per la registrazione di alcune scene.

La fiction è tratta dal romanzo Dodici Rose a Settembre di Maurizio De Giovanni, che continua a prendersi la scena televisiva dopo I bastardi di Pizzofalcone Il commissario Ricciardi (in arrivo in tv). Si tratta di un romanzo dalle note gialle e thriller, questa volta con protagonista una donna: Gelsomina.

Secondo le prime anticipazioni sulla trama, Gelsomina è un’assistente sociale con diversi problemi personali, ma che lotterà per aiutare due persone. L’ambientazione è Napoli, precisamente Quartieri Spagnoli, in un consultorio senza finanziamenti e con un budget limitato. Per quanto riguarda il cast, protagonista sarà appunto Serena Rossi ed è stato annunciato anche l’attore Giuseppe Zeno. Un altro nome che trapela dalle indiscrezioni è quello di Christiane Filangieri. La fiction, comunque, sarà composta da sei puntate, per un totale di 12 episodi da 50 minuti l’uno”.