Vietri sul Mare, ancora un cittadino positivo al Coronavirus. Per lui necessario il ricovero ospedaliero

Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone, con un post sulla sua pagina Facebook renden note che: “Registriamo un nuovo caso a Vietri Sul Mare di persona positiva al virus Covid19. Purtroppo il nostro concittadino è stato portato in ospedale in queste ore. Raccomando, ancora una volta, di usare le mascherine senza abbassarle, non sono sciarpe, ed evitare assembramenti per strada o nei negozi”.

Sale, quindi, a 19 il numero dei cittadini vietresi attualmente positivi al Coronavirus.