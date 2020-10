Vie del mare: da oggi gli orari invernali per la linea Maiori – Amalfi – Positano – Capri. La Cooperativa Sant’Andrea, che garantisce i collegamenti marittimi veloci e servizi turistici in Costiera Amalfitana, ha comunicato che resta attivo il collegamento Maiori – Amalfi- Positano – Capri, per il quale sono predisposti gli orari invernali.

Consigliata la prenotazione dei posti

Nonostante l’emergenza sanitaria, anche quest’anno le vie del mare hanno lavorato alacremente nei mesi estivi, trasportando visitatori da un borgo all’altro della Costiera.

Le vie del mare, infatti, rappresentano un mezzo indispensabile per tutti gli abitanti della Costa d’Amalfi e per i numerosi turisti diretti o provenienti anche da Salerno o dalle isole maggiori del napoletano.