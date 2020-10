Riportiamo il video di denuncia pubblicato sulla propria pagina Facebook dal Pd Vico Equense Circolo “Carlo Fermariello” riguardante la situazione di abbandono ed incuria in cui versa da anni la Torre di Punta Scutolo, un gioiello architettonico sito in un luogo di rara bellezza in un’area demaniale del Comune di Vico Equense. Nel post che accompagna il video si legge: “L’insipienza della nostra amministrazione comunale ha lasciato l’ennesima perla del nostro territorio in uno stato di abbandono e di degrado. La deturpazione del bello e l’incapacità di offrire alla città una prospettiva per il domani sono la sintesi del fallimento di questi 15 anni di mal governo. VICO EQUENSE MERITA UN FUTURO MIGLIORE!!!”.