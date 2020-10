VIDEO DELLA COSTIERA CHE IMPAZZA SUI SOCIAL

Questo video sta facendo il giro del mondo con il titolo Technique de conduite unique au monde. Ha già raccolto milioni di visualizzazioni su vari social. Si tratta di un bus turistico che proveniente da Vietri e dirige verso Positano. Diciamo che scene cosi non ne vedremo più, non solo per il covid, ma soprattutto perchè sono già anni che il prefetto ha vietato la circolazione dei pulmann in questa direzione. La Amalfi drive, patrimonio mondiale dell’Umanità, bistrattata così, da un turista che seduto in bus, tempo fa, miete milioni di like con un falso cronachismo.