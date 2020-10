Vico Equense verso i 50 contagi, Ticciano zona “rossa”. Un week end da incubo per il borgo collinare che si raggiunge da Piano di Sorrento per Casa Nocillo e Raffaele Bosco in pochi minuti. La strada è aperta, ma la gente è terrorizzata, speriamo che si risolva presto. Ecco cosa ha scritto su Il Mattino di Napoli la collega Ilenia De Rosa.

«Ticciano rossa». Fino a qualche anno fa questa espressione stava ad indicare l’alta concentrazione di simpatizzanti della corrente politica di sinistra nella frazione collinare di Vico Equense. Oggi, invece, significa lockdown per il borgo dove sono stati registrati oltre 20 positivi al Covid-19. Numero che è in continuo aumento. A stabilire misure restrittive per la frazione che conta circa seicento abitanti è stato il sindaco Andrea Buonocore con un’ordinanza.

L’ORDINANZA

«In considerazione dell’ormai accertato alto numero di contagiati della frazione di Ticciano e al fine di evitare l’aggravarsi della già precaria situazione, da oggi e sino al 24 ottobre, si è ritenuto di vietare qualsiasi spostamento all’interno dell’abitato di Ticciano nonché l’entrata e l’uscita dalla comunità stessa se non per gravi ed urgenti necessità scrive sul suo profilo Facebook il primo cittadino – Tutti i residenti della frazione devono sottoporsi a tampone domiciliare secondo i protocolli Covid». Una misura drastica ma necessaria, secondo l’amministrazione comunale, per frenare la diffusione del virus, il cui focolaio più preoccupante è proprio a Ticciano. «Sono chiuse tutte le attività commerciali ad eccezione dei generi alimentari che devono chiudere alle ore 19 continua il sindaco nel suo annuncio – La pizzeria può effettuare solo consegna a domicilio. Ogni richiesta o informazioni, deve essere inoltrata all’indirizzo mail coc@comunevicoequense.it. Sono state informate l’unità di crisi della Regione Campania, la prefettura, la questura e il dipartimento di prevenzione dell’Asl».

Differenti le reazioni dei cittadini dinanzi a questa notizia. «Ci siamo, purtroppo non c’era alternativa. Stiamo uniti almeno con il cuore e la mente» scrive sul suo profilo Facebook Aldo Buonocore, residente a Ticciano. Tanti i messaggi di incoraggiamento e solidarietà ricevuti. Meno diplomatici, invece, i tanti commenti al post pubblicato dal sindaco attraverso cui è stata annunciata l’istituzione della zona rossa. «Caro signor sindaco allora mettici a disposizione le persone dell’Asl che vengano a farci i tamponi al più presto senza attesa» scrive Agnese Staiano. «Per lavorare si deve uscire, veniamo da mesi di zero lavoro, chi è negativo non può essere costretto a casa» aggiunge Katiuscia Buonocore. Ma il primo cittadino con una nota di chiarimento all’ordinanza emanata precisa che al divieto di uscire e entrare a Ticciano fanno eccezione gli spostamenti «di un solo componente del nucleo familiare, che non sia sottoposto a isolamento o in attesa di tampone, per i rifornimenti alimentari e di farmaci». È inoltre consentito ai cittadini di Ticciano che si trovano fuori dalla propria dimora di tornarvi con l’obbligo di rimanervi in regime di isolamento fino al 24 ottobre: chi, dunque, non si trova in zona, può tornare in paese ma non avrà più possibilità di uscirvi fino al termine stabilito.

IL BILANCIO

Il numero complessivo dei positivi al Covid-19 a Vico Equense cresce a grande velocità. Oggi sono oltre 40. Dopo i focolai di Montechiaro, Fornacelle e Bonea, il virus è giunto nelle case di Ticciano dove si è diffuso rapidamente. In tilt i telefoni di medici di base e pediatri, che invitano ad effettuare il tampone in presenza di sintomi quali febbre o raffreddore.