Vico Equense, venerdì 30 ottobre corteo pacifico di protesta contro la chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale “De Luca e Rossano”

Vico Equense. Domani venerdì 30 ottobre appuntamento alle ore 8.00 sul ponte di Seiano per l’inizio di un corteo pacifico ma di protesta contro la chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale cittadino “De Luca e Rossano”. Il corteo si svolgerà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, con obbligo di utilizzo della mascherina e distanziamento interpersonale di un metro.

L’ospedale è deserto, domani potrebbe capitare a noi o ad un nostro caro il bisogno di correre in un Pronto Soccorso e non fare in tempo a giungere a Sorrento che ha ormai un Pronto Soccorso paralizzato, mentre quello di Castellammare di Stabia è già chiuso. Salviamo il nostro ospedale e difendiamo il nostro diritto alla salute. Non possono lasciarci soli in questo stato di emergenza.