Vico Equense, ultima notte al Pronto Soccorso dell’Ospedale. Il sindaco Buonocore “Scendiamo in piazza” AUDIO

Vico Equense, con decisione della direzione generale dell’ASL di Napoli , domani chiude il Pronto Soccorso ed il reparto di Medicina dell’Ospedale cittadino ‘De Luca e Rossano’. Una decisione che per il Sindaco Andrea Buonocore è ‘inaccettabile, giunge inaspettata, e porterà alla morte del nostro ospedale, una decisione forte, che arriva senza avvertire nemmeno il sindaco, ancora una volta una vigliaccata nei nostri confronti’

Il Sindaco invita quindi tutti a scendere in piazza: ‘ci vediamo questa sera alle 21.30, con le dovute precauzioni, all’ospedale , per cominciare a far sentire la nostra voce’

A quanto si apprende, la chiusura da domani dei reparti di Medicina e Pronto Soccorso dell’ospedale di Vico, sarebbe una decisione, presa dalla direzione generale dell’ASL Campania, volta a trasferire il personale medico nei Covid-center di Boscotrecase e Torre del Greco.

I vicani saranno costretti ad andare a Sorrento o Castellammare di Stabia. Oramai per la sanità esiste solo il Coronavirus Covid-19 , di altre patologie, molto più letali alla fine, come il tumore, l’infarto o l’ictus, si può anche morire e controlli e analisi si stanno a far benedire.