Vico Equense. Tutela degli animali, il Comune beneficiario di un contributo ministeriale.

Vico Equense – maltrattamento degli animali. Tra le iniziative che potranno essere finanziate ci sono le prestazioni di lavoro straordinario del personale impegnato nei controlli e l’acquisto di strumenti per migliorare gli interventi a tutela degli animali. I fondi disponibili sono stati previsti nell’ambito del Fondo Unico Giustizia dal ministero dell’Interno per finanziare le progettualità in ambito comunale relative alla lotta al randagismo. La Regione Campania riceverà circa 74 mila euro. A seguito di intese raggiunte con i rappresentanti delle altre Prefetture della Regione è stato stabilito che all’ Area metropolitana di Napoli venga destinato un finanziamento pari a 31 mila euro, da ripartire proporzionalmente tra i territori delle tre ASL dell’ Area metropolitana, preventivamente consultate dalla Prefettura di Napoli al fine di individuare gli ambiti territoriali maggiormente critici e che hanno bisogno di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei maltrattamenti. Tra questi è stato individuato il Comune di Vico Equense, che riceverà un contributo di 3.440,89 euro. Con una delibera di Giunta comunale, è stata approvata la proposta progettuale che sarà concentrata nel periodo da novembre 2020 a fine aprile 2021. Previsti controlli da parte della Polizia Locale finalizzati a verificare la regolare microchippatura di cani padronali. Verifiche sulle aree maggiormente interessate dall’abbandono di animali, come il monte Faito e Santa Maria del Castello. In collaborazione con associazioni del territorio saranno attivate campagne informative contro il maltrattamento degli animali, con il coinvolgimento dei mezzi di informazione locali e delle scuole del territorio.