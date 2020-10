Vico Equense. Ticciano ancora in attesa dei tamponi, la testimonianza di una signora: “Quanto resteremo chiusi dentro?”. Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, aveva affermato che già da questa mattina i cittadini della frazione di Ticciano, che è stata dichiarata zona rossa, sarebbero stati sottoposti a tampone. Questa mattina, però, a Ticciano non c’è nessuno. Tramite un post sulla pagina Facebook istituzionale della Città di Vico Equense, il primo cittadino ha affermato che “Domani, nella frazione di Ticciano, zona rossa, partirà lo screening di massa con l’obiettivo di sottoporre a tampone molecolare tutti i residenti”.

“Il sindaco ha messo un post su Facebook con il quale avverte dell’inzio dei tamponi a partire da domani, quando aveva precedentemente detto che sarebbero cominciati questa mattina”, ha detto una signora, la quale ha fornito la sua testimonianza a Positanonews. “Abbiamo avuto i risultati dei test fatti privatamente, ma per quanto riguarda i cartacei ancora niente. Abbiamo chiamato e richiamato, ma non ci rispondono e non abbiamo saputo nulla”.

“Se il sindaco ci ha dichiarati zona rossa, doveva dare la precedenza ai tamponi di Ticciano, non farci aspettare una settimana. Quanto tempo resteremo chiusi dentro? – ha continuato -. Già veniamo da una situazione difficile, dovuta al fatto che quest’estate non abbiamo lavorato ed ora non stiamo percependo disoccupazione. Quel poco di lavoro che ora è disponibile ci è impedito. Una volta che il test è uscito negativo, potremo uscire per andare a lavorare? Io mi sento sequestrata. Inoltre, con i tanti positivi che sono usciti, e non solo a Ticciano, per me non è zona rossa: se così fosse stato, avrebbero dovuto sigillare il paese, invece le persone entrano ed escono”.